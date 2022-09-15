США усомнились в лояльности Германии после заявлений Шольца

США усомнились в лояльности Германии после заявлений канцлера Олафа Шольца о том, что немецкая экономика не может позволить себе поставки некоторых видов вооружения Украине. Об этом написали обозреватели издания Welt.

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Как сообщили изданию источники в Белом доме, американская администрация недовольна умеренной позицией Берлина, который считает, что Украина всего лишь должна «не проиграть» в конфликте с Россией. В то же время Вашингтон однозначно и решительно выступает за военную победу украинской армии над российской.

При этом команда президента США Джо Байдена сомневается не только в решительности Олафа Шольца и его кабинета, но и в возможностях немецкой экономики. Вашингтон не уверен в готовности Берлина обеспечить граждан ФРГ всем необходимым грядущей зимой в условиях антироссийских санкций.