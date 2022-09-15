В Казахстане высказались за переименование столицы

«Ономастическая комиссия детально рассмотрела наше предложение о возвращении городу имени Астана и посчитала, что оно более соответствует требованиям, и самое главное — позволяет объединить общество. Потому что мы видим раскол. Думаю, что и Нурсултан Абишевич тоже, наверное, поймет, и думаю, что не обидится», — сказал заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган.

Ранее городские власти предложили высказаться по поводу переименования столицы обратно в Астану. В слушаниях приняли участие жители города, а также представители общественности. Аяган отметил неоценимую роль первого президента Нурсултана Назарбаева в становлении страны, однако переименование столицы в его честь оказалось поспешным.

Напомним, в 2019 году Астану переименовали в Нур-Султан. На изменение печатей, бланков и вывесок было потрачено порядка 30 млн тенге ($63 тысяч). За это время государственные органы успели перейти на цифровой документооборот. В связи с этим секретарь маслихата Ерлан Каналимов отметил, что в этот раз расходов будет намного меньше, т.к. сейчас многие госорганы на бланках официально ничего не отправляют, используя электронные цифровые подписи.