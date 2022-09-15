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12 минут назад

Елизавета II в последний раз покинула Букингемский дворец

Газета.Ru

В Лондоне началось публичное прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, умершей 8 сентября на 97-м году жизни.

1/20 Церемония прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Chip Somodevilla/Reuters
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2/20 Принц, Уильям, принц Гарри, принцесса Кэтрин и герцогиня Меган во время церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Christopher Furlong/Reuters
3/20 Церемония прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Chip Somodevilla/Reuters
4/20 Король Карл III во время церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Martin Meissner/Reuters
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5/20 Церемония прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Kirsty O'Connor/Reuters
6/20 Принц Гарри, принцесса Кэтрин и герцогиня Меган во время церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Christopher Furlong/Reuters
7/20 Церемония прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Vadim Ghirda/Reuters
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8/20 Принц Уильям и принцесса Кэтрин во время церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Ben Stansall/Reuters
9/20 Церемония прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Stephane De Sakutin/Reuters
10/20 Королева-консорт Камилла во время церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Frank Augstein/Reuters
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11/20 Король Карл III и принцесса Анна на церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Alastair Grant/Reuters
12/20 Церемония прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Kate Green/Reuters
13/20 Принц Гарри и герцогиня Меган во время церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Ben Stansall/Reuters
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14/20 Церемония прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Adrian Dennis/Reuters
15/20 Принц Гарри, принц Уильям и герцогиня Меган во время церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Jacob King/Reuters
16/20 Гроб с телом королевы Елизаветы II вносят в Вестминстер-холл во время церемонии прощания, 14 сентября 2022 года
Фото: Reuters
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17/20 Гроб с телом королевы Елизаветы II в Вестминстер-холле во время церемонии прощания, 14 сентября 2022 года
Фото: David Ramos/Reuters
18/20 Церемония прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Alastair Grant/Reuters
19/20 Гроб с телом королевы Елизаветы II в Вестминстер-холле во время церемонии прощания, 14 сентября 2022 года
Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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20/20 Церемония прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года
Фото: Christophe Ena/Reuters

Запряженный восемью вороными лошадями лафет отряда Его Величества королевской конной артиллерии с гробом покинул Букингемский дворец ровно в 14:22. Король Карл III возглавил траурное шествие, его сопровождали принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард, а также другие члены королевской семьи.

Процессия прошла под звуки артиллерийского салюта — каждую минуту королевская конная артиллерия давала залп из орудий, установленных в Гайд-парке. В знак прощания с королевой прозвучал и колокол Биг-Бена.

Гроб с телом Елизаветы II перевезли в Вестминстерский холл здания британского парламента, где с ней смогут проститься все желающие. У жителей и гостей королевства будет на это четыре с половиной дня.

Очередь из желающих попрощаться с Елизаветой II начала образовываться у стен Вестминстер-холла еще 12 сентября. К вечеру 14 сентября она растянулась на 8 км. Полиция предупредила, что очередь может вырасти до 15 км, а провести в ней придется не менее 35 часов. Полицейские выдают людям в очереди специальные браслеты, чтобы они могли ненадолго отлучиться. По оценкам властей, около 500 тыс. человек смогут пройти через Вестминстерский холл.

В мире,Фото,Елизавета II,Парламент Великобритании,
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