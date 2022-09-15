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14 минут назад

Шольц призвал продолжить диалог с Путиным по Украине

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции по украинскому вопросу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как сообщает РИА Новости, политик призвал все равно продолжать диалог с главой российского государства.

Шольц призвал продолжить диалог с Путиным по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что накануне Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого они коснулись темы спецоперации на Украине. Немецкий канцлер подчеркнул, что нельзя сказать, что у российской стороны пришло понимание, что «это было ошибкой».

«Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал», — заявил Шольц.

Напомним, что ранее канцлер ФРГ заявлял, что решать проблемы стоит дипломатическим путем даже в том случае, если у собеседников совершенно разные взгляды на ситуацию. Также Шольц подчеркнул, что, несмотря на необходимость поддержки Украины, допускать прямого столкновения России и НАТО нельзя.

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