Шольц призвал продолжить диалог с Путиным по Украине

Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции по украинскому вопросу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как сообщает РИА Новости, политик призвал все равно продолжать диалог с главой российского государства.
Напомним, что накануне Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого они коснулись темы спецоперации на Украине. Немецкий канцлер подчеркнул, что нельзя сказать, что у российской стороны пришло понимание, что «это было ошибкой».
«Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал», — заявил Шольц.
Напомним, что ранее канцлер ФРГ заявлял, что решать проблемы стоит дипломатическим путем даже в том случае, если у собеседников совершенно разные взгляды на ситуацию. Также Шольц подчеркнул, что, несмотря на необходимость поддержки Украины, допускать прямого столкновения России и НАТО нельзя.