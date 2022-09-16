Китай отказался от роли посредника между Москвой и Киевом

Пекин не готов быть посредником в конфликте между Киевом и Москвой. Об этом в беседе с РИА Новости заявил старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян.

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По мнению Чэня, Китай не взял на себя роль посредника, так как КНР является стратегическим партнером России, но также поддерживает хорошие отношения с Украиной.

«Китай считает, что конфликт между Россией и Украиной не должен был разгореться, а любые проблемы должны быть решены путем переговоров между двумя сторонами», — заявил он.

Эксперт отметил, что главная причина кризиса в отношениях между Киевом и Москвой — «непрекращающееся подливание масла в огонь» со стороны США и Запада, а также результат расширения НАТО на Восток.