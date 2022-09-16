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20 минут назад

В Китае заявили о неготовности Пекина быть посредником между Москвой и Киевом

Lenta.ruиещё 1

Пекин не готов быть посредником в конфликте между Киевом и Москвой. Об этом в беседе с РИА Новости заявил старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян.

Китай отказался от роли посредника между Москвой и Киевом
Фото: ReutersReuters

По мнению Чэня, Китай не взял на себя роль посредника, так как КНР является стратегическим партнером России, но также поддерживает хорошие отношения с Украиной.

«Китай считает, что конфликт между Россией и Украиной не должен был разгореться, а любые проблемы должны быть решены путем переговоров между двумя сторонами», — заявил он.

Эксперт отметил, что главная причина кризиса в отношениях между Киевом и Москвой — «непрекращающееся подливание масла в огонь» со стороны США и Запада, а также результат расширения НАТО на Восток.

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Ранее Чэнь Хаоян заявил, что сроки завершения конфликта на Украине волнуют весь мир. Однако для его окончания должны быть предпосылки. Аналитик из Китая раскрыл перспективы конфликта на Украине и допустил его завершение при изменении ситуации на земле. Он подчеркнул, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой, что также стало причиной кризиса, «и сейчас мы не видим конечной точки».

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