Вучич предупредил Европу о самой тяжелой зиме с 1945 года

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страну, как и всю Европу, ожидает самая тяжелая зима с 1945 года. Об этом пишет РИА Новости.

«Хочу, чтобы люди знали, что следующие 6,5 месяца — до 31 марта — будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны (…) Во всяком случае, это станет одним из самых сложных периодов для сербского народа, Сербии и ее граждан, с 1945 года до сих пор», - предупредил Вучич.

Он также отметил, что запасов в газовых хранилищах, зарезервированных для Сербии, хватит ей «на два месяца».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Сербия отказалась присоединяться к ним. При этом сербский лидер Александр Вучич заявил, что его страна вынуждена готовиться к суровой зиме из-за того, что санкции ЕС лишат ее нефти, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу на переработку.