В посольстве США отказались считать россиян «врагами»

Граждане России «не являются нашими врагами» и могут продолжать подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на последние шаги Варшавы по выдаче туристических виз россиянам. Об этом РИА Новости заявили в американском посольстве в Москве.

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С 12 сентября ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь граждане РФ должны получать шенген на общих основаниях. В частности, платить более высокий визовый сбор, предоставлять расширенный список документов и дольше ждать рассмотрения заявлений. При этом ряд стран, в том числе и Польша, полностью прекратили выдавать туристические визы гражданам России.

В посольстве США отметили, что «никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет».

«Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений. (…) Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на Украине - ред.), граждане России не являются нашими врагами», - пояснила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер.

При этом в посольстве выразили сожаление по поводу того, что не могут в данный момент оказывать консульские услуги в России, и посоветовали россиянам самостоятельно добираться до ближайшей американской дипломатической миссии, где есть запись.