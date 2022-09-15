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38 минут назад

В ООН заявили, что выступление Зеленского по видеозаписи на ГА потребует спецрезолюции

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский сможет выступить на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН только в случае принятия странами специальной резолюции, общие правила предусматривают лишь очное выступление. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кёрёши в преддверии открывающейся 20 сентября недели высокого уровня этого института всемирной организации.

Названы условия для выступления Зеленского на Генассамблее ООН
Фото: ReutersReuters

"Как вы знаете, это будет первое очное заседание Генеральной Ассамблеи с начала пандемии <...>. Общие правила предусматривают только личное присутствие. Однако, безусловно, страны-члены могут решить делать или нет исключения по той или иной причине. Я пока не видел какой-либо представленной резолюции, любое исключение потребует принятия резолюции", - сказал он.

Кёрёши отметил, что "если есть желание сделать какое-либо исключение или найти альтернативное решение, то это должно быть осуществлено на этой неделе, так как уже на следующей неделе начнется общеполитическая дискуссия".

Выступление Зеленского запланировано на 21 сентября. Формат общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН в этом году предусматривает только личное участие спикеров в отличие от последних лет, когда они могли выступать по видеосвязи.

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Ранее во время выступлений Зеленского по видеосвязи в Совете Безопасности (СБ) ООН, что также противоречит установленным процедурам, постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя возражал и указывал в том числе на то, что в СБ ООН и на Генеральной Ассамблее возможны только заявления непосредственно присутствующих представителей стран.

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