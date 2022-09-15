Экс-советник Трампа предоставил документы по штурму Капитолия

Марк Медоуз, экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа, выполнил требование минюста и передал документы, касающиеся штурма Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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По информации источников, Медоуз передал те же материалы, которые он отправил в комитет палаты представителей США, расследующий штурм Капитолия.

В 2021 году, как напоминает CNN, Медоуз передал комитету палаты представителей тысячи текстовых сообщений и электронных писем, «прежде чем прекратил сотрудничество».

Отмечается, что переданные Медоузом сведения «позволили пролить свет на его дела в Белом доме». Вместе с тем, по данным CNN, экс-советник утаил еще сотни сообщений, сославшись на привилегии исполнительной власти.

Следователи направили не менее 30 повесток в суд лицам, связанным с Трампом. Среди этих людей есть и высокопоставленные чиновники, занимавшиеся сбором средств и предвыборной кампанией.

Толпа сторонников Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. В ходе протестов пять человек погибли. Позднее Федеральное бюро расследований возбудило свыше 160 уголовных дел. Часть участников получили как условные, так и реальные сроки лишения свободы.