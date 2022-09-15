В Китае предложили объединиться с Россией против США

России и Китаю необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломать господство доллара на энергетическом рынке. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

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«Поскольку политика ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США призвана нанести ущерб и вызвать потрясения в мировой экономике, Китаю, России и другим странам становится все более настоятельно необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломить господство доллара США на энергетическом рынке», — пишет Global Times.

По мнению автором статьи, чтобы сломить господство доллара, необходимо сначала ослабить его влияние при помощи основных энергопродуктов, в частности нефти.

Также газета подчеркивает, что в настоящий момент все больше стран осознают потребность ослабления доллара. В связи с этим они все чаще используют недолларовые валюты для расчетов в своей торговле энергоносителями.