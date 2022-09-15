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33 минуты назад

В Китае предложили объединиться с Россией, чтобы сломать господство США

Ura.Ru

России и Китаю необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломать господство доллара на энергетическом рынке. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

В Китае предложили объединиться с Россией против США
Фото: ТАССТАСС

«Поскольку политика ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США призвана нанести ущерб и вызвать потрясения в мировой экономике, Китаю, России и другим странам становится все более настоятельно необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломить господство доллара США на энергетическом рынке», — пишет Global Times.

По мнению автором статьи, чтобы сломить господство доллара, необходимо сначала ослабить его влияние при помощи основных энергопродуктов, в частности нефти.

«Санкции разорвут экономику России»

Также газета подчеркивает, что в настоящий момент все больше стран осознают потребность ослабления доллара. В связи с этим они все чаще используют недолларовые валюты для расчетов в своей торговле энергоносителями.

Ранее сообщалось о том, что встреча президента России Владимиром Путиным и лидера Китая Си Цзиньпина состоится. Также Bloomberg сообщал, что Россия и Китай будут вместе противостоять США.

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