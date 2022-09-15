У гроба Елизаветы II произошел инцидент с королевским стражником

В Вестминстерском дворце в Лондоне во время дежурства у гроба Елизаветы II королевский стражник упал в обморок, сообщает Daily Mail.

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Как пишет издание, перед этим мужчина спустился с трибуны, вернулся на место с еще одним стражником, который должен был его сменить. Немного раскачиваясь, он упал вперед, распластавшись на каменном полу под громкие вздохи прохожих, выстроившихся в очередь, чтобы проститься с монархом. На помощь подоспели полицейские, онлайн трансляция церемонии была ненадолго прервана.

Гроб королевы, который помещен на приподнятую платформу, называемую катафалком, круглосуточно охраняется стражниками.

Церемония публичного прощания с королевой началась 14 сентября. Проститься с Елизаветы II можно до 19 сентября. Похороны королевы Великобритании пройдут в этот же день. Скорбящим, ожидающим отдать дань уважения, выдали браслеты с цветовой кодировкой, чтобы они могли временно выйти из очереди, чтобы купить еду и воспользоваться туалетом.

Стюардам рекомендовано выявлять людей, которые могут испытывать трудности, и выводить их из очереди на «чашку чая».