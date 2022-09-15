В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
27 минут назад

FT: США и ЕС обсуждают новые санкции в отношении ИТ-специалистов в России

Газета.Ruиещё 3

Соединенные Штаты и Евросоюз обсуждают новые меры в отношении третьих лиц и организаций, помогающих гражданам России проводить платежи, а также россиян, работающих в ИТ-сфере. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, сообщает ТАСС.

США и ЕС обсуждают санкции в отношении ИТ-специалистов в России
Фото: UnsplashUnsplash

В материале говорится, что США и ЕС планируют сфокусироваться на посредниках для россиян, а также на компаниях, которые помогли России организовать параллельные платежные сети. Также ограничения могут коснуться организаций, которые помогают Москве проводить платежи по экспортным сделкам или способствуют импорту попавшей под западные санкции промышленной и оборонной продукции.

Помимо этого, ведется обсуждение мер в отношении большого числа лиц в сфере программного обеспечения, электронной торговли и кибербезопасности в России.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили законопроект по включению России в список государств — спонсоров терроризма в обход Госдепартамента. Блюменталь заявил, что РФ заслуживает включения в «клуб изгоев» наряду с Ираном, Северной Кореей, Кубой и Сирией.

В мире,Ричард Блюменталь,Линдси Грэм,Госдеп США,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители