США и ЕС обсуждают санкции в отношении ИТ-специалистов в России

Соединенные Штаты и Евросоюз обсуждают новые меры в отношении третьих лиц и организаций, помогающих гражданам России проводить платежи, а также россиян, работающих в ИТ-сфере. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, сообщает ТАСС.

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В материале говорится, что США и ЕС планируют сфокусироваться на посредниках для россиян, а также на компаниях, которые помогли России организовать параллельные платежные сети. Также ограничения могут коснуться организаций, которые помогают Москве проводить платежи по экспортным сделкам или способствуют импорту попавшей под западные санкции промышленной и оборонной продукции.

Помимо этого, ведется обсуждение мер в отношении большого числа лиц в сфере программного обеспечения, электронной торговли и кибербезопасности в России.