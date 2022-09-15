Bloomberg: США удержат $130 млн из пакета военной помощи Египту

Администрация президента США Джо Байдена удержит $130 млн из пакета военной помощи Египту в связи с невыполнением Каиром ряда требований в области соблюдения прав человека. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

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Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен должен был подтвердить, что Египет выполнил требования. Таким образом, Каир из $300 млн, выделяемых ежегодно Конгрессом с условием улучшения ситуации с правами человека, получит от Вашингтона только $170 млн помощи. $75 млн из них будут выплачены на основании того, что египетские власти освободили порядка 500 политических заключенных.

Между тем еще порядка одного миллиарда долларов Соединенные Штаты все же планируют передать Египту в качестве помощи. Эта сумма, однако, не подлежит жесткой проверке на предмет соответствия политики местных властей принципам защиты прав человека.