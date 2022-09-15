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3 часа назад

Bloomberg: США удержат $130 млн из пакета военной помощи Египту

ТАССиещё 1

Администрация президента США Джо Байдена удержит $130 млн из пакета военной помощи Египту в связи с невыполнением Каиром ряда требований в области соблюдения прав человека. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Bloomberg: США удержат $130 млн из пакета военной помощи Египту
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен должен был подтвердить, что Египет выполнил требования. Таким образом, Каир из $300 млн, выделяемых ежегодно Конгрессом с условием улучшения ситуации с правами человека, получит от Вашингтона только $170 млн помощи. $75 млн из них будут выплачены на основании того, что египетские власти освободили порядка 500 политических заключенных.

Между тем еще порядка одного миллиарда долларов Соединенные Штаты все же планируют передать Египту в качестве помощи. Эта сумма, однако, не подлежит жесткой проверке на предмет соответствия политики местных властей принципам защиты прав человека.

Такая схема содействия Каиру, отмечает Bloomberg, позволяет Вашингтону продолжать предоставлять Египту военную помощь, а также заявлять, что он оказывает давление на египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в вопросах обращения с диссидентами. Египет является одним из наиболее активных направлений оказания военной помощи со стороны США наряду с Украиной и Израилем.

В мире,Энтони Блинкен,абдель ас-сиси,Джозеф Байден,Администрация США,
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