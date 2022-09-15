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42 минуты назад

Евросоюз недоволен уровнем демократии в Венгрии

BFM.RUиещё 3

Европарламент принял доклад, в котором говорится о снижении уровня демократии в Венгрии. Брюссель обвиняет Будапешт в коррупции, нарушении прав мигрантов и ЛГБТ-сообщества, а также в недостаточной защите свободы слова. Если Венгрия не учет критику ЕС, то рискует лишиться 40 млрд евро финансовой помощи.

Евросоюз недоволен уровнем демократии в Венгрии
Фото: ReutersReuters

Другая претензия к Венгрии — недостаточное, по мнению Брюсселя, участие в экономических санкциях против России. 85% поставляемого в страну газа — из России, причем покупает его Будапешт за рубли.

Премьер-министр Виктор Орбан не пойдет наперекор Евросоюзу и прислушается к пожеланиям Брюсселя, считает ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт по Венгрии Александр Стыкалин:

Александр Стыкалин ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт по Венгрии «Там, где дело касается новых экономических санкций против России, он уже не склонен препятствовать. Да, он не очень активен. А почему он не очень активен? Потому что Венгрия очень зависима от российских нефти и газа».

Венгерский политолог Габор Штир считает, что доклад не столько отображает реальную ситуацию, сколько является инструментом политического давления на Орбана:

Габор Штир венгерский политолог «Это в основном политический вопрос. Это связано с тем, что уже давно усиливается давление на правительство Орбана. Я согласен в некоторых аспектах с Евросоюзом. Есть проблемы. Есть проблемы с коррупцией. И другие. Но это есть везде, в любых регионах Европы такие тенденции заметны».

Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. Окончательное решение по выделению Венгрии средств на развитие Брюссель примет в течение трех месяцев.

В мире,Виктор Орбан,Европарламент,РАН,ЕС,
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