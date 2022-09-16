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1 час назад

Блинкен назвал Россию главным нарушителем хартии ООН

Газета.Ruиещё 2

Госсекретарь США назвал Россию «нарушителем хартии ООН номер один» из-за боевых действий на Украине. Об этом он сообщил по итогам переговоров с главой МИД Иордании в Вашингтоне, передает ТАСС.

Блинкен назвал Россию главным нарушителем хартии ООН
Фото: ReutersReuters

«Сейчас нарушитель хартии номер один — это Россия, и реальные озабоченности слышны от стран по всему миру», — сказал он.

Он заявил, что действия России — это «агрессия» не только против Украины и ее народа, но против принципов международных отношений, направленных на поддержание мира и стабильности.

Ранее глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что причисление России к странам — спонсорам терроризма приведет к нежелательным и «вредным» последствиям.

По его словам, Соединенные Штаты оказывают необходимое давление на Россию санкциями и ограничениями, которые будут становиться «сильнее».

До этого сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили законопроект по включению России в список государств — спонсоров терроризма.

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