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2 часа назад

Трасс запланировала встретиться с Байденом и Макроном

Lenta.ruиещё 3

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует в выходные провести переговоры с президентами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Трасс запланировала встретиться с Байденом и Макроном
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, в преддверии похорон королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября, глава кабмина также встретится с премьер-министрами Австралии и Канады Энтони Альбанезе и Джастином Трюдо.

Все указанные политики прибудут на церемонию прощания с главой британской монархии. Встречи пройдут в двустороннем формате без последующей пресс-конференции. Их темы не раскрываются.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс будет сопровождать короля Карла III в королевском турне по стране во время национального траура в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

В мире,Эммануэль Макрон,Елизавета II,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,
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