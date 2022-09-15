Трасс запланировала встретиться с Байденом и Макроном

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует в выходные провести переговоры с президентами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

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По данным издания, в преддверии похорон королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября, глава кабмина также встретится с премьер-министрами Австралии и Канады Энтони Альбанезе и Джастином Трюдо.

Все указанные политики прибудут на церемонию прощания с главой британской монархии. Встречи пройдут в двустороннем формате без последующей пресс-конференции. Их темы не раскрываются.