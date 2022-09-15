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1 час назад

Блинкен обсудил с Драги ситуацию на Украине

ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен и подавший в отставку премьер-министр Италии Марио Драги обсудили в среду в телефонном разговоре ситуацию на Украине. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс по итогам переговоров.

Блинкен обсудил с Драги ситуацию на Украине
Фото: ReutersReuters

"Госсекретарь поблагодарил премьер-министра за его образцовое руководство в один из самых сложных периодов в новейшей истории и за решительную поддержку, которую Италия оказывает Украине", - отметил Прайс.

Согласно его заявлению, госсекретарь США подчеркнул в разговоре с Драги важность поддержания солидарности и стойкости в связи с тем, что Россия якобы пытается "использовать энергетику и другие средства для раскола поддерживающих Украину стран".

Кроме того, Блинкен подчеркнул готовность США "работать со следующим правительством Италии по широкому спектру общих интересов", добавил дипломат.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

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