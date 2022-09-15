В Грузии объяснили предложение по референдуму о "войне" с Россией

Глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что его предложение по проведению в Грузии референдума на тему начала "войны" с Россией было сделано с сарказмом и иронией. По его словам, грузинские власти знают, что граждане государства не желают никакого конфликта.

"В этом заявлении, естественно, был определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны", - цитирует слова Кобахидзе ТАСС.

Председатель "Грузинской мечты" предложил провести референдум по вопросу о запуске "войны" с Россией еще 13 сентября. Таким образом Кобахидзе призвал дать ответ на многочисленные призывы украинских политиков к открытию "второго фронта" для Москвы со стороны Грузии. При этом официально власти республики не раз выступали против подобных заявлений и участия Тбилиси в каком-либо конфликте.