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39 минут назад

В Грузии объяснили предложение по референдуму о "войне" с Россией

Газета.Ru

Глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что его предложение по проведению в Грузии референдума на тему начала "войны" с Россией было сделано с сарказмом и иронией. По его словам, грузинские власти знают, что граждане государства не желают никакого конфликта.

В Грузии объяснили предложение по референдуму о "войне" с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В этом заявлении, естественно, был определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны", - цитирует слова Кобахидзе ТАСС.

Председатель "Грузинской мечты" предложил провести референдум по вопросу о запуске "войны" с Россией еще 13 сентября. Таким образом Кобахидзе призвал дать ответ на многочисленные призывы украинских политиков к открытию "второго фронта" для Москвы со стороны Грузии. При этом официально власти республики не раз выступали против подобных заявлений и участия Тбилиси в каком-либо конфликте.

Ранее сообщалось, что в Грузии осудили заявление о референдуме по поводу "второго фронта" против России.

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