Зеленский попал в ДТП в Киеве

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, украинскиий лидер не получил серьёзных травм, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения», — приводит РИА Новости сообщение Никифорова в соцсетях.
Отмечается, что сопровождавшие Зеленского медики оказали водителю легковой машины помощь и передали его «скорой».
У украинского президента серьёзных травм не выявлено.
Ранее Зеленский опубликовал фотографию, на которой его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».