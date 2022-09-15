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58 минут назад

Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

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Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, украинскиий лидер не получил серьёзных травм, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Зеленский попал в ДТП в Киеве
Фото: EPAEPA

«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения», — приводит РИА Новости сообщение Никифорова в соцсетях.

Отмечается, что сопровождавшие Зеленского медики оказали водителю легковой машины помощь и передали его «скорой».

У украинского президента серьёзных травм не выявлено.

Ранее Зеленский опубликовал фотографию, на которой его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,
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