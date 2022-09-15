Си Цзиньпин назвал Китай надежным партнером Киргизии

Пекин был, есть и останется надежным другом и партнером Бишкека. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым в Самарканде, куда главы государств прибыли для участия в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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"Китай решительно поддерживает путь развития, самостоятельно избранный Киргизией, а также ее право на защиту национальной независимости, суверенитета и безопасности, выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела Киргизии под любыми предлогами. Китай был, есть и будет надежным другом и партнером Киргизии", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Глава КНР подчеркнул необходимость укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, в частности своевременного выполнения плана средне- и долгосрочного торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Киргизией, а также выразил поддержку скорейшей реализации железнодорожного проекта Китай - Киргизия - Узбекистан. Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина укреплять координацию с Бишкеком в рамках механизма взаимодействия КНР со странами Центральной Азии.