Глава ЛНР заявил о попытке Зеленского втянуть в войну половину мира

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в беседе с ТАСС прокомментировал предложенной Киевом проект о гарантиях безопасности. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что рано или поздно его ждет крах, поэтому он пытается втянуть в войну половину мира.