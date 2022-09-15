Суда с украинским продовольствием прибыли в Индию

Украинское судно Aviva с 19,1 тыс. тонн подсолнечного масла достигло индийского порта Мумбаи, а судно Sevil с 4,7 тыс. семян рапса подошло к румынской Констанце, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Marine Traffic.

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Помимо этого, к турецкому Искендеруну прибыл сухогруз Irmgard с 27,5 тыс. тонн пшеницы и почти 7,2 тыс. тонн кукурузы.

Ранее к порту Амстердам в Нидерландах прибыло судно Petrel S с украинской сельскохозяйственной продукцией. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Сухогруз вышел из порта Черноморска 17 августа и 1 сентября доставил в Нидерланды 18,5 тыс. тонн подсолнечного шрота.

В первой половине августа портал Albanian Daily new сообщил, что судно с шестью тысячами тонн украинского зерна достигло порта Дуррес на Адриатическом побережье Албании.