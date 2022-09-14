В Финляндии конфисковали имущество россиян на сотни миллионов евро

Власти Финляндии конфисковали у россиян, которые находятся в антироссийских санкционных списках, имущество на 189 миллионов евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал MTV3.
«Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро», – говорится в сообщении.
Уточняется, что под конфискацию попали самые разные активы – банковские вклады, акции, транспортные средства, недвижимость, промышленное сырьё и даже железнодорожные вагоны.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала усилить санкционное давление на россиян. По её мнению, приостановка упрощенного визового режима между Евросоюзом и РФ «является недостаточной мерой».