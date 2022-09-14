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15 минут назад

В Финляндии конфисковали имущество россиян на сотни миллионов евро

Елена Прошина

Власти Финляндии конфисковали у россиян, которые находятся в антироссийских санкционных списках, имущество на 189 миллионов евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал MTV3.

В Финляндии конфисковали имущество россиян на сотни миллионов евро
Фото: ТАССТАСС

«Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро», – говорится в сообщении.

Уточняется, что под конфискацию попали самые разные активы – банковские вклады, акции, транспортные средства, недвижимость, промышленное сырьё и даже железнодорожные вагоны.

Соловьев высказался о конфискации имущества в Италии

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала усилить санкционное давление на россиян. По её мнению, приостановка упрощенного визового режима между Евросоюзом и РФ «является недостаточной мерой».

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