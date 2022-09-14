Премьер-министр Швеции заявила об отставке

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала на конференции об итогах парламентских выборов. Она признала поражение своей партии и заявила, что уходит в отставку. Об этом пишет ТАСС.

Андерссон подчеркнула, что прошение об отставке планирует подать в четверг, 14 сентября. Она пояснила, что формированием правительства после ее ухода займутся спикер и парламент.

Политик уточнила, что в новом правительстве возглавит «Социал-демократическую [рабочую] партию в оппозиции».