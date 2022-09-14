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1 час назад

Киев заявил о получении сигналов о переговорах от России

News.ru

Украинские власти получали от некоторых российских официальных лиц сигналы о готовности начать переговорный процесс, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В эфире телеканала «France 24» она подчеркнула, что со стороны политической верхушки России были демарши публичного и непубличного характера в сторону переговоров с Киевом.

Киев заявил о сигналах к переговорам от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Были демарши — публичные и непубличные — со стороны различных групп российских официальных лиц. Очевидно, Украина никогда не отказывалась от переговоров, но, учитывая тяжесть преступлений, совершенных Россией на нашей территории, почва для переговоров совсем не та, что была в феврале, — заявила Стефанишина.

Политик не уточнила, когда именно были посланы сигналы к началу переговоров со стороны России. Тем не менее, Стефанишина заверила, что вести переговоры с РФ Украина будет исключительно по завершению контрнаступления.

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Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Украина лишь делает заявления о теоретической готовности к контакту.

В мире,Ольга Стефанишина,Дмитрий Полянский,ООН,
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