Киев заявил о сигналах к переговорам от России

Украинские власти получали от некоторых российских официальных лиц сигналы о готовности начать переговорный процесс, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В эфире телеканала «France 24» она подчеркнула, что со стороны политической верхушки России были демарши публичного и непубличного характера в сторону переговоров с Киевом.

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Были демарши — публичные и непубличные — со стороны различных групп российских официальных лиц. Очевидно, Украина никогда не отказывалась от переговоров, но, учитывая тяжесть преступлений, совершенных Россией на нашей территории, почва для переговоров совсем не та, что была в феврале, — заявила Стефанишина.

Политик не уточнила, когда именно были посланы сигналы к началу переговоров со стороны России. Тем не менее, Стефанишина заверила, что вести переговоры с РФ Украина будет исключительно по завершению контрнаступления.