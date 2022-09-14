В США раскрыли ложь Белого дома

Белый дом скрывает реальное состояние экономики от американцев и недавно опубликованные властями США данные по инфляции это подтвердили. Соответствующее заявление сделал ведущий Fox News Такер Карлсон.

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По его словам, опубликованные Вашингтоном цифры показали, что в стране выросли цены на все, в том числе самые необходимые для жизни вещи — продукты, энергоресурсы и автомобили.

«Согласно данным, в августе инфляция выросла на 8,3% в годовом исчислении. Ужасная новость. И это только цветочки. Промышленный индекс Dow Jones упал почти на 1200 пунктов, ознаменовав собой рекордное падение с июня 2020 года», — добавил Карлсон.