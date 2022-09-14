Самолет с телом Елизаветы II стал самым отслеживаемым в истории

За самолетом, которые перевозил тело королевы Елизаветы II, следили рекордное количество пользователей. Об этом сообщает сервис отслеживания авиарейсов Flightradar24.
Самолёт совершил перелёт из Эдинбурга в Лондон. По данным платформы, за его полётом наблюдали 5 миллионов человек. В общей сложности сайт обработал более 76 миллионов запросов, которые были связаны с этим рейсом.
Уже в первую минуту после активации транспондера зайти на страницу с отслеживанием последнего рейса королевы Великобритании пытались 6 миллионов человек. По словам разработчиков сервиса это была «беспрецедентная нагрузка», которая в несколько раз превысила показатели, зафиксированные во время полёта спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Именно рейсу Нэнси Пелоси принадлежал прошлый рекорд по числу следящих за перелётом пользователей. За самолётом спикера палаты представителей США наблюдали почти 3 миллиона человек.