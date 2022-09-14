Самолет с телом Елизаветы II стал самым отслеживаемым в истории

За самолетом, которые перевозил тело королевы Елизаветы II, следили рекордное количество пользователей. Об этом сообщает сервис отслеживания авиарейсов Flightradar24.

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Самолёт совершил перелёт из Эдинбурга в Лондон. По данным платформы, за его полётом наблюдали 5 миллионов человек. В общей сложности сайт обработал более 76 миллионов запросов, которые были связаны с этим рейсом.

Уже в первую минуту после активации транспондера зайти на страницу с отслеживанием последнего рейса королевы Великобритании пытались 6 миллионов человек. По словам разработчиков сервиса это была «беспрецедентная нагрузка», которая в несколько раз превысила показатели, зафиксированные во время полёта спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.