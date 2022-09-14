Пока вы не уснули: "война на истощение" между РФ и Западом и призыв Лаврова к талибам

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NI: остановка Россией экспорта нефти грозит Западу «войной на истощение»

Если президент Владимир Путин остановит экспорт российской нефти, Западу грозит «война на истощение», сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на The National Interest (NI). По оценкам американских журналистов, действия США и их союзников могут спровоцировать серьезное противостояние между Москвой и западными странами, после того как в начале сентября министры финансов стран G7 опубликовали заявление, в котором подтвердили свои планы по установлению предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты.

Лавров обратился с призывом к талибам

Москва призывает новые афганские власти к выполнению ранее взятых на себя обязательств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью таджикистанскому информагентству Khovar.

Песков опроверг информацию о соглашении РФ и Украины в начале СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак в начале спецоперации заключил предварительное соглашение о невступлении Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Умер главред «Комсомольской правды»

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался сегодня на 69-ом году жизни. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС. По информации источника издания, «причиной смерти стал инсульт».

Россия обвинила Запад в мировом дефиците нефти

Санкционная политика ряда стран Запада помешала потенциальной добыче нефти в 5-6 млн баррелей в сутки, которые могли бы сейчас помочь преодолеть мировой энергетический кризис. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, пишет ТАСС.

Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дров для жителей стран Евросоюза, чтобы те не замерзли предстоящей зимой. Видеоролик опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого». В видео Лукашенко вместе с бизнесменом Сергеем Тетериным обсуждает ситуацию в Европе и колет дрова.

Армения обратилась с просьбой к России

Армения обратилась к России с просьбой о выполнении части положений военного союза из-за обострения ситуации с Азербайджаном, заявил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters. По его словам, Азербайджан «надеется, что основные партнеры Еревана отвлечены» ситуацией на Украине. Однако он подчеркнул, что обострившаяся ситуация на армяно-азербайджанской границе рискует «перерасти в войну».

В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию авто

В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских удостоверений из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления ГИБДД.

Прекращено дело о дискредитации армии в отношении Асмус

Административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении актрисы Кристины Асмус прекратили. Как сообщает Telegram-канал Mash, Тверской суд не нашел состава преступления. Актриса также заявила, что узнала о суде из СМИ — повестка на заседание пришла не по тому адресу, поскольку его перепутали.

Российский гонщик сменит гражданство ради «Дакара»