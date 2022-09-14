В Грузии ответили на призывы открыть «второй фронт» с Россией

Грузия не станет участвовать в санкциях и открывать второй фронт с Россией, поскольку стремиться к сохранению мира.

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Соответствующее заявление сделал генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова приводит «Sputnik Грузия».

Напомним, что представители Киева неоднократно призывали Грузию к открытию второго фронта с Россией. В частности, с подобным не так давно выступали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, депутат Верховной рады Федор Вениславский и советники главы офиса президента Михаил Подоляк и Алексей Арестович.

Отвечая на их призывы, Каладзе заявил, что Грузия не станет участвовать в санкциях и открывать второй фронт, поскольку «сегодня как никогда важно сохранение мира, спокойствия и содействие развитию экономики». Он также отметил, что правительство страны состоит из патриотов, которые будут действовать в интересах своей страны и ее народа.

При этом, по словам Каладзе, оппозиция Грузии имеет антигосударственные подходы, которые мешают прогрессу.