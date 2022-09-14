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4 минуты назад

В Грузии ответили на призывы открыть «второй фронт» с Россией

Елена Прошина

Грузия не станет участвовать в санкциях и открывать второй фронт с Россией, поскольку стремиться к сохранению мира.

В Грузии ответили на призывы открыть «второй фронт» с Россией
Фото: ReutersReuters

Соответствующее заявление сделал генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова приводит «Sputnik Грузия».

Напомним, что представители Киева неоднократно призывали Грузию к открытию второго фронта с Россией. В частности, с подобным не так давно выступали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, депутат Верховной рады Федор Вениславский и советники главы офиса президента Михаил Подоляк и Алексей Арестович.

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Отвечая на их призывы, Каладзе заявил, что Грузия не станет участвовать в санкциях и открывать второй фронт, поскольку «сегодня как никогда важно сохранение мира, спокойствия и содействие развитию экономики». Он также отметил, что правительство страны состоит из патриотов, которые будут действовать в интересах своей страны и ее народа.

При этом, по словам Каладзе, оппозиция Грузии имеет антигосударственные подходы, которые мешают прогрессу.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на фоне призывов Киева по теме второго фронта допустил проведение соответствующего референдума в стране. Однако он подчеркивал, что власти Грузии не поддерживают идею противостояния с Россией.

В мире,Федор Вениславский,Михаил Подоляк,Алексей Арестович,Ираклий Кобахидзе,Алексей Данилов,Каха Каладзе,Верховная Рада,ЕС,
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