Названы две особенные вещи, которые похоронят с Елизаветой II

Елизавета II будет похоронена с несколькими украшениями. Однако это не те ювелирные изделия, которые перешли по наследству следующему монарху, а украшения, с которыми королеву связывали особенные события.

По поводу похорон Елизаветы II сейчас идет много обсуждений. Появилась информация, что ее гроб будет украшен бриллиантами на миллионы фунтов стерлингов. Стоимость же украшений, с которыми будет похоронена королева, намного меньше.

Глава отдела коммуникаций в Совете по природным бриллиантам Лиза Левинсон полагает, что Елизавету II не могут похоронить без ее обручального кольца, с которым она не расставалась всю жизнь.

«Ее Величество — невероятно скромная женщина в душе, которая вряд ли будет одета во что-либо, кроме простого валлийского золотого обручального кольца и пары жемчужных серег», — цитирует Marie Claire слова Левинсон.

Обручальное кольцо, которое принц Филипп подарил Елизавете на помолвку, будет передано их дочери, принцессе Анне. Для этого кольца Филипп взял бриллианты из тиары его матери.