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32 минуты назад

Названы две особенные вещи, которые похоронят с Елизаветой II

Слово и Дело

Елизавета II будет похоронена с несколькими украшениями. Однако это не те ювелирные изделия, которые перешли по наследству следующему монарху, а украшения, с которыми королеву связывали особенные события.

По поводу похорон Елизаветы II сейчас идет много обсуждений. Появилась информация, что ее гроб будет украшен бриллиантами на миллионы фунтов стерлингов. Стоимость же украшений, с которыми будет похоронена королева, намного меньше.

Глава отдела коммуникаций в Совете по природным бриллиантам Лиза Левинсон полагает, что Елизавету II не могут похоронить без ее обручального кольца, с которым она не расставалась всю жизнь.

«Ее Величество — невероятно скромная женщина в душе, которая вряд ли будет одета во что-либо, кроме простого валлийского золотого обручального кольца и пары жемчужных серег», — цитирует Marie Claire слова Левинсон.

Обручальное кольцо, которое принц Филипп подарил Елизавете на помолвку, будет передано их дочери, принцессе Анне. Для этого кольца Филипп взял бриллианты из тиары его матери.

«Молодой принц Филипп принимал непосредственное участие в разработке обручального кольца Елизаветы, которое выполнено из платины и украшено 11 природными бриллиантами — бриллиантом круглой огранки в три карата и пятью камнями меньшего размера с каждой стороны», — уточняет эксперт.

В мире,Видео,Елизавета II,
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