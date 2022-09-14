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30 минут назад

Зеленский показал фото украинского военного с эмблемой СС на экипировке

News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях снимок с повернувшимся к нему спиной бойцом ВСУ, на экипировке которого видна эмблема дивизии СС «Мертвая голова». Фотографии сделаны в городе Изюм Харьковской области.

Зеленский показал фото украинского военного с эмблемой СС на экипировке
Фото:  flickr flickr

14 сентября СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Изюм, который недавно заняли украинские войска. Ранее глава ВГА Херсонской области Виталий Ганчев сообщил, что жителей Изюма, Купянска и Великого Бурлука эвакуировали из-за артобстрелов со стороны ВСУ.

СМИ: Зеленский приехал в Изюм

Украинский лидер не впервые публикует в своих соцсетях фотографии украинских военных с подобной символикой. 9 мая он выложил в своем аккаунте обращение к соотечественникам, приуроченное ко «Дню победы над нацизмом», сопроводив запись серией снимков, на одном из которых был изображен военнослужащий ВСУ с символикой нацистской дивизии СС Totenkopf.

10 сентября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям в ходе спецоперации пришлось покинуть Изюм. По данным журналиста, войска РФ отошли за реку Оскол.

Позднее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении. Для того чтобы скрыть от ВСУ этот маневр, был предпринят ряд «отвлекающих и демонстрационных мероприятий», добавил генерал.

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