СМИ раскрыли тему встречи Эрдогана с Путиным в Самарканде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщает агентство Reuters.

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Лидеры двух стран встретятся в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 15 - 16 сентября в Самарканде.

«Эрдоган обсудит с Путиным столкновения между Арменией и Азербайджаном», - отметил источник издания.

Вооруженное противостояние на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 сентября. Обе страны заявили об обстрелах, обвинив друг друга в нарушении перемирия.

В Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военнослужащие обстреляли города Горис, Сотк и Джермук. По словам премьер-министра Армении, 49 человек были убиты. Ереван обратился за помощью к России, ОДКБ и ООН.