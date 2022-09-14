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46 минут назад

СМИ раскрыли тему встречи Эрдогана с Путиным в Самарканде

Алиса Селезнёва

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщает агентство Reuters.

СМИ раскрыли тему встречи Эрдогана с Путиным в Самарканде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидеры двух стран встретятся в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 15 - 16 сентября в Самарканде.

«Эрдоган обсудит с Путиным столкновения между Арменией и Азербайджаном», - отметил источник издания.

Вооруженное противостояние на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 сентября. Обе страны заявили об обстрелах, обвинив друг друга в нарушении перемирия.

В Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военнослужащие обстреляли города Горис, Сотк и Джермук. По словам премьер-министра Армении, 49 человек были убиты. Ереван обратился за помощью к России, ОДКБ и ООН.

Раскрыта тема встречи Путина и Си Цзиньпина в Самарканде

При этом власти Азербайджана возложили ответственность за происходящее на Армению, отметив, что военнослужащие вынуждены были предпринять «срочные меры по немедленному предотвращению актов диверсии». В итоге стороны достигли соглашения о прекращении огня. При этом в Анкаре заявили о поддержке Баку и назвали условием мира «территориальную целостность Азербайджана».

В мире,Политика,Реджеп Эрдоган,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ШОС,ООН,
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