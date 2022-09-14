Военный эксперт объяснил перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии

Там существует пограничная проблема, а именно отсутствие делимитации - очень тяжело провести границу. И эта сложность с проведением границы систематически и приводит к тому, что идут взаимные обвинения, особенно со стороны пограничных структур как Киргизии, так и Таджикистана, в том, что нарушается порядок государственной границы. Сегодня произошло уже три перестрелки. И если в начале говорили, что жертв нет, то сейчас отмечают, что якобы есть раненные.



Смысл сводится к тому, что эту проблему в состоянии решить политико-дипломатическим путем. Руководители понимают, что это надо сделать, но решить проблему кардинально, до конца не могут. И если сейчас опять не будут сделаны выводы на высоком уровне межгосударственных отношений, если опять не будет решена проблема с границей между Таджикистаном и Киргизией, то можно прогнозировать и последующие подобного рода обострения. Там надо серьезно работать по проблемам разграничения ответственности каждого государства и над созданием соответствующих условий для того, чтобы не допускать взаимные претензии непосредственно на месте. Сложность конфигурации и неспособность, наконец, на земле провести эту границу и приводит к такому непониманию. А там находятся люди с оружием в руках.



Есть и силы, которой заинтересованы в том, чтобы порой обострять эти отношения. Мне приходилось разговаривать с жителями как Таджикистана, так и Киргизии, и в такой откровенной, приватной беседе они говорили, что в этом регионе кто-то поставляет оружие, водку и деньги, чтобы активизировать действия, направленные на нарушение и границ, и порядка. Так что подобные силы есть, они могут в любой момент обострить ситуацию в этих местах такими отработанными приемами.



Скажем откровенно, что во времена Советского Союза подобные проблемы тоже возникали, но они решались. И решались мирным путем. Подобного тому, что мы наблюдаем сейчас, не было. То, что мы видим в настоящее время, - это следствие формирования новых независимых государств, которые имеют некий шлейф традиционных претензий. Только теперь государства имеют свои силы правопорядка, армию, погранслужбы, которые доказывают свою необходимость с оружием в руках. Это вызывает межгосударственное обострение.



Россия готова выступить посредником, оказать содействие в разрешении ситуации. Но, как мне кажется, здесь и Киргизия, и Таджикистан в состоянии самостоятельно решить эту проблему. Нужна только политическая воля руководителей с обеих сторон, и успех будет достигнут. Но есть механизмы, которые противодействуют такому мирному урегулированию, и кому-то очень выгодно обострять ситуацию.

Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог