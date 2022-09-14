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1 час назад

Военный эксперт объяснил перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии

Семён Капранов
Андрей Кошкинэксперт

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии. Специалист рассказал о существующих проблемах с определением территориальных границ государств, а также отметил, что в регионе происходят действия, направленные на обострение ситуации.

Там существует пограничная проблема, а именно отсутствие делимитации - очень тяжело провести границу. И эта сложность с проведением границы систематически и приводит к тому, что идут взаимные обвинения, особенно со стороны пограничных структур как Киргизии, так и Таджикистана, в том, что нарушается порядок государственной границы. Сегодня произошло уже три перестрелки. И если в начале говорили, что жертв нет, то сейчас отмечают, что якобы есть раненные.

Смысл сводится к тому, что эту проблему в состоянии решить политико-дипломатическим путем. Руководители понимают, что это надо сделать, но решить проблему кардинально, до конца не могут. И если сейчас опять не будут сделаны выводы на высоком уровне межгосударственных отношений, если опять не будет решена проблема с границей между Таджикистаном и Киргизией, то можно прогнозировать и последующие подобного рода обострения. Там надо серьезно работать по проблемам разграничения ответственности каждого государства и над созданием соответствующих условий для того, чтобы не допускать взаимные претензии непосредственно на месте. Сложность конфигурации и неспособность, наконец, на земле провести эту границу и приводит к такому непониманию. А там находятся люди с оружием в руках.

Есть и силы, которой заинтересованы в том, чтобы порой обострять эти отношения. Мне приходилось разговаривать с жителями как Таджикистана, так и Киргизии, и в такой откровенной, приватной беседе они говорили, что в этом регионе кто-то поставляет оружие, водку и деньги, чтобы активизировать действия, направленные на нарушение и границ, и порядка. Так что подобные силы есть, они могут в любой момент обострить ситуацию в этих местах такими отработанными приемами.

Скажем откровенно, что во времена Советского Союза подобные проблемы тоже возникали, но они решались. И решались мирным путем. Подобного тому, что мы наблюдаем сейчас, не было. То, что мы видим в настоящее время, - это следствие формирования новых независимых государств, которые имеют некий шлейф традиционных претензий. Только теперь государства имеют свои силы правопорядка, армию, погранслужбы, которые доказывают свою необходимость с оружием в руках. Это вызывает межгосударственное обострение.

Россия готова выступить посредником, оказать содействие в разрешении ситуации. Но, как мне кажется, здесь и Киргизия, и Таджикистан в состоянии самостоятельно решить эту проблему. Нужна только политическая воля руководителей с обеих сторон, и успех будет достигнут. Но есть механизмы, которые противодействуют такому мирному урегулированию, и кому-то очень выгодно обострять ситуацию.
Андрей Кошкин
Андрей КошкинЗаведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог

Ранее пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) сообщила о третьей за среду, 14 сентября, перестрелке между военными Киргизии и Таджикистана.

В мире,Армия,Андрей Кошкин,
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