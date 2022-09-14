Еще одно государство решило вступить в ЕС

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца года, заявила глава МИД республики Доника Гервала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Kosovo Online.

«Мы сказали, что подадим заявку, и подадим. Также мы оповестили наших международных партнеров, что наша цель - подать заявку в этом году, так как мы хотим пользоваться статусом кандидата на вступление в Европейский союз», - заявила Гервалы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в его сейфе хранится семь не опубликованных пока официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости Косова. По его словам, в случае, если Приштина подаст заявки на вступление в международные организации, он опубликует их.