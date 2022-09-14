Азербайджан ответил на обвинения в обстреле автомобилей ФСБ России

Министерство обороны Азербайджана отвергает обвинения в обстреле автомобилей ФСБ России в Гегаркунике в Армении. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

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«Сообщения армянской стороны о том, что подразделениями Вооруженных сил Азербайджана был якобы обстрелян военный объект и автомобильная техника, принадлежащая ВС России, не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что так Армения пытается завуалировать провокации на границе и сделать ОДКБ «инструментом в своей грязной деятельности».

Ранее Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле автомобилей ФСБ России. Отмечалось, что транспортные средства ФСБ осуществляли гуманитарную миссию в зоне боевых действий.