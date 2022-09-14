В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
29 минут назад

Азербайджан отверг обвинения в обстреле автомобилей ФСБ России

Lenta.ruиещё 1

Министерство обороны Азербайджана отвергает обвинения в обстреле автомобилей ФСБ России в Гегаркунике в Армении. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Азербайджан ответил на обвинения в обстреле автомобилей ФСБ России
Фото: ТАССТАСС

«Сообщения армянской стороны о том, что подразделениями Вооруженных сил Азербайджана был якобы обстрелян военный объект и автомобильная техника, принадлежащая ВС России, не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что так Армения пытается завуалировать провокации на границе и сделать ОДКБ «инструментом в своей грязной деятельности».

Ранее Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле автомобилей ФСБ России. Отмечалось, что транспортные средства ФСБ осуществляли гуманитарную миссию в зоне боевых действий.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по пункту дислокации пограничных сил ФСБ РФ в Гегаркунике. Уточнялось, что личный состав в срочном порядке покинул место дислокации.

В мире,Верховный суд,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители