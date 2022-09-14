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21 минуту назад

На границе Пакистана и Афганистана произошла перестрелка

Елена Прошина

Перестрелка произошла на границе Пакистана и Афганистана. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press, погибли трое военнослужащих Пакистана, жертвы также есть и среди талибов (члены «Талибана» — организация, запрещенная ООН).

На границе Пакистана и Афганистана произошла перестрелка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно заявлению Вооруженных сил Пакистана, инцидент произошел минувшей ночью. Талибы открыли огонь по погранзаставе на северо-западе страны, в провинции Хайбер-Пахтунхва.

В «Талибане» заявили, что попытались помешать постройке КПП вблизи от границы. Представители организации утверждают, что военнослужащие армии Пакистана первыми открыли огонь, когда к ним подошли несколько талибов, которые хотели обсудить этот вопрос.

В запрещенной организации подтвердили гибель людей, однако сколько именно пострадали в перестрелке — не уточняется.

В мире,Талибан,ООН,
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