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1 час назад

Эрдоган обсудит с Путиным конфликт между Арменией и Азербайджаном

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая пройдет в Самарканде, обсудит с российским лидером Владимиром Путиным конфликт между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

Эрдоган обсудит с Путиным конфликт между Ереваном и Баку
Фото: ReutersReuters

Встреча Эрдогана и Путина в кулуарах саммита ШОС в Узбекистане должна состояться 16 сентября, в пятницу.

Обострение ситуации на границе началось вечером 12 сентября. Минобороны Армении заявило об обстрелах своих приграничных территорий Вооруженными силами Азербайджана.

Баку же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Как утверждает Азербайджан, армянская сторона целенаправленно нагнетала обстановку на границе.

9 ноября 2020 года Москва, Ереван и Баку подписали Трехстороннее заявление, закрепившее итоги конфликта в Карабахе.

В мире,Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ШОС,
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