Эрдоган обсудит с Путиным конфликт между Ереваном и Баку

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Встреча Эрдогана и Путина в кулуарах саммита ШОС в Узбекистане должна состояться 16 сентября, в пятницу.

Обострение ситуации на границе началось вечером 12 сентября. Минобороны Армении заявило об обстрелах своих приграничных территорий Вооруженными силами Азербайджана.

Баку же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Как утверждает Азербайджан, армянская сторона целенаправленно нагнетала обстановку на границе.