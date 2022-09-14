Польша выдвинула требования к России

Польша направила России требование вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Польская сторона требует вернуть некоторые произведения искусств, вывезенные с территории страны во время Второй мировой.

Напомним, Польша уже не первый раз заявляет права на ряд предметов искусства, находящихся в России. Ранее президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова сообщила, что что претензии Варшавы голословны. По ее словам, Польша должна направить достоверное адресное обращение, какая именно картина и какого автора из какого польского музея пропала и в каком российском музее находится.