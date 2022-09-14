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30 минут назад

Польша выдвинула требования к России

Елена Прошина

Польша направила России требование вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Польша выдвинула требования к России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Польская сторона требует вернуть некоторые произведения искусств, вывезенные с территории страны во время Второй мировой.

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Напомним, Польша уже не первый раз заявляет права на ряд предметов искусства, находящихся в России. Ранее президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова сообщила, что что претензии Варшавы голословны. По ее словам, Польша должна направить достоверное адресное обращение, какая именно картина и какого автора из какого польского музея пропала и в каком российском музее находится.

В Минкультуры России также заявляли, что вопроса о возвращении предметов искусств не стоит, так как они являются достоянием страны, поскольку были перемещены в рамках компенсаторной реституции.

В мире,Политика,Ирина Антонова,Минкультуры России,
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