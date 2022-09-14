Польша направила РФ ноту о реституции семи произведений искусства

Власти Польши направили в Россию дипломатическую ноту о реституции семи объектов культуры, утраченных республикой во время Второй мировой войны. Об этом заявили в среду на церемонии презентации заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик и министр культуры страны Петр Глиньский.

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"Минкультуры разработало семь новых реституционных заявок, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР в результате Второй мировой войны. Разыскиваемые объекты были обнаружены в собрании музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина", - утверждает Глиньский.

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"12 сентября этого года нота по этому вопросу была передана посольству РФ с документацией на основании того, что было подготовлено Минкультуры", - заявил Вавжик.

"Ссылки РФ на то, что речь идет о ценностях, якобы принадлежавших немецкому государству, в данном случае не применимы. Это были произведения искусства из польских коллекций, принадлежавшие польскому государству или частным коллекциям на территории польского государства, поэтому они не могут формально и с правовой точки зрения трактоваться как немецкое имущество", - утверждает Вавжик.

"Мы будем интенсивно добиваться возвращения того, что нам принадлежит, что является собственностью польского государства", - заключил он.

Отсутствие ответа РФ на заявления

По словам Глиньского, власти Польши направили в Россию документы по реституции более 10 тыс. объектов культуры, утраченных во время Второй мировой войны.

По его утверждению, "в случае сотен тысяч объектов, утраченных Польшей в результате Второй мировой войны, след ведет в РФ и бывшие республики Советского Союза". "Однако, отсутствие доступа к российским музейным хранилищам и архивам, в том числе к спискам вывезенного, затрудняет определение, сколько еще польских предметов искусства находится сегодня на территории России", - утверждает он.

"Министерство культуры и национального наследия на протяжении многих лет использует доступные инструменты с целью идентификации мест хранения предметов искусства, вывезенных Красной армией. До сегодняшнего дня польская сторона направила по дипломатическим каналам в Россию 20 заявлений о реституции, которые касаются более 10 тыс. объектов", - отметил Глиньский.

"Правительство Российской Федерации до сих пор не рассмотрело ни одно из заявлений", - утверждает он.