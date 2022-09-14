Обзор иноСМИ: призыв Шольца к Путину и подготовка американцев к гражданской войне

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Шольц выдвинул требования Путину

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В ходе телефонного разговора канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина прекратить огонь и вывести войска с Украины, а также подчеркнул, что любые дальнейшие «действия по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах». Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что Шольц в Германии сталкивается с критикой и с требованием оказать Киеву дополнительную военную помощь, в том числе передать украинским властям танки и другое тяжелое вооружение. При этом Берлин пока отказывается от таких поставок на Украину, что грозит канцлеру политическим кризисом.

Европе не хватит запасов газа в хранилищах

Газовые хранилища Евросоюза сейчас заполнены почти на 83%, однако этих запасов хватит лишь до февраля 2023 года. Об этом со ссылкой на выводы независимого консультанта по энергетическому рынку ICIS пишет испанская газета La Vanguardia.

По словам главы отдела энергетического анализа ICIS Андреаса Шредера, в условиях резкого сокращения поставок газа из России для ЕС единственным приемлемым вариантом пережить зиму остается снижение потребления. Сокращение на 10% позволит Европе пережить зиму, но рекордно низкий уровень запасов в хранилищах «усилит риск структурного дисбаланса на рынке». Самым оптимистичным для Европы сценарием Шредер назвал снижение потребления газа на 15%.

Ученые назвали угрозу от вейпинга через 10 лет

Система здравоохранения через 10 лет может столкнуться с новой волной рака из-за курения электронных сигарет. К такому выводу пришли специалисты из Института Фрэнсиса Крика (FCI), сообщает The Independent.

Один из авторов исследования Чарльз Свонтон отметил, что вейпинг безопаснее обычных сигарет, однако несет риски для здоровья. В случае загрязнения воздуха может сформироваться воспаление, за которым следует процесс заживления, активирующий спящие клетки, что и приводит к раку.

Американцы скупают оружие и бункеры в ожидании гражданской войны

Недавний опрос YouGov показал, что более 40% американцев считают «хотя бы в некоторой степени вероятной» гражданскую войну в стране в следующем десятилетии. При этом жители США уже начали подготовку к подобному развитию событий, пишет обозреватель издания The Guardian Арва Махдави.

Она отметила, что богатые американцы готовятся, скупая «бункеры Судного дня», которые оборудованы кладовыми и шикарной мебелью. А простые американцы закупают оружие. Только в прошлом году в стране было продано 20 миллионов стволов.

«Китай подтверждает свою поддержку России»

На этой неделе китайский лидер Си Цзиньпин встретится с российским президентом Владимиром Путиным на саммите в Узбекистане. Однако Пекин уже выразил поддержку Москве, отказавшись осуждать российскую спецоперацию на Украине и увеличив поставки российских газа и нефти, отмечает французское издание Le Figaro.