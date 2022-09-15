Талибы раскритиковали решение США по поводу афганских госрезервов

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) раскритиковало решение США о переводе $3,5 млрд из замороженных активов афганского ЦБ в швейцарский трастовый фонд. Соответствующее заявление разместил в четверг на своей странице в Twitter официальный представитель внешнеполитического ведомства талибов Абдул Кахар Балхи.

Фото: Reuters Reuters

Он назвал данное решение Вашингтона "неприемлемым и противоречащим международным принципам". Представитель ведомства возложил на США ответственность за гуманитарную катастрофу в Афганистане, причиной которой стали действия американских войск в течение 20 лет и политика прежнего правительства страны, опиравшегося на поддержку Вашингтона.

В среду агентство Reuters, ссылаясь на Минфин США, информировало о его намерении перевести $3,5 млрд из замороженных активов афганского ЦБ в швейцарский трастовый фонд, средства из которого пойдут на стабилизацию экономики Афганистана. По данным агентства, финансирование будет происходить в обход сформированного "Талибаном" временного правительства.

В российском посольстве в Вашингтоне назвали это решение США противоречащим нормам международного права.