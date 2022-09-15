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23 минуты назад

Лукашенко надел маску с флагом Китая

Газета.Ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином надел маску с флагом КНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко надел маску с флагом Китая
Фото: Пул Первого/TelegramПул Первого/Telegram

«Изначально на переговоры с Си Первый (Лукашенко. — «Газета.Ru») приехал со своей маской. Но перед самой встречей попросил китайскую — на ней флаг Китая. И еще с десяток таких президент попросил с собой в Минск. Д-доверие!» — говорится в сообщении.

В другом же посте отмечается, что Лукашенко согласился надеть маску только по просьбе китайской стороны, до этого не поддававшись на уговоры собственного министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

Ранее Лукашенко наколол дров и поделился планом спасения Европы. Из видео следует, что белорусский президент решил позаботиться о ближайших соседях — поляках.

В мире,Дмитрий Пиневич,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,
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