Лукашенко надел маску с флагом Китая

«Изначально на переговоры с Си Первый (Лукашенко. — «Газета.Ru») приехал со своей маской. Но перед самой встречей попросил китайскую — на ней флаг Китая. И еще с десяток таких президент попросил с собой в Минск. Д-доверие!» — говорится в сообщении.