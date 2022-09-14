В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
33 минуты назад

Фон дер Ляйен назвала Украину, Грузию, Молдавию частью ЕС

Елена Прошина

Украина, Молдавия, Грузия и Западные Балканы являются частью Европейского союза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет «Газета.ру».

Фон дер Ляйен назвала Украину, Грузию, Молдавию частью ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе своей ежегодной речи Европарламенте, она отметила, что без этих стран Евросоюз был бы неполным.

«Я хочу, чтобы народы Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии знали. Вы часть нашей семьи, вы будущее нашего союза, и без вас наш союз неполон», — сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии: санкции «разорвут» экономику России

Она также отметила, что Еврокомиссия намерена ввести Украину в единую свободную зону роуминга ЕС. Внутри Евросоюза абоненты мобильных операторов стран-членов союза не платят за роуминг.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком. Она также заявила, что ЕС сохранит антироссийские санкции. Кроме того, Евросоюз намерен твердо стоять и в вопросе финансовой поддержки Украины.

В мире,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители