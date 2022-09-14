Фон дер Ляйен назвала Украину, Грузию, Молдавию частью ЕС

Украина, Молдавия, Грузия и Западные Балканы являются частью Европейского союза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет «Газета.ру».
В ходе своей ежегодной речи Европарламенте, она отметила, что без этих стран Евросоюз был бы неполным.
«Я хочу, чтобы народы Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии знали. Вы часть нашей семьи, вы будущее нашего союза, и без вас наш союз неполон», — сказала фон дер Ляйен.
Она также отметила, что Еврокомиссия намерена ввести Украину в единую свободную зону роуминга ЕС. Внутри Евросоюза абоненты мобильных операторов стран-членов союза не платят за роуминг.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком. Она также заявила, что ЕС сохранит антироссийские санкции. Кроме того, Евросоюз намерен твердо стоять и в вопросе финансовой поддержки Украины.