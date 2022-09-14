Фон дер Ляйен назвала Украину, Грузию, Молдавию частью ЕС

Украина, Молдавия, Грузия и Западные Балканы являются частью Европейского союза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет «Газета.ру».

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В ходе своей ежегодной речи Европарламенте, она отметила, что без этих стран Евросоюз был бы неполным.

«Я хочу, чтобы народы Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии знали. Вы часть нашей семьи, вы будущее нашего союза, и без вас наш союз неполон», — сказала фон дер Ляйен.

Она также отметила, что Еврокомиссия намерена ввести Украину в единую свободную зону роуминга ЕС. Внутри Евросоюза абоненты мобильных операторов стран-членов союза не платят за роуминг.