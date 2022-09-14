Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна рассказала о том, что смогла разделить с матерью последние сутки ее жизни, чем растрогала британцев. Ее рассказ был опубликован в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), пишет «Газета.ru».

«Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей дорогой матери. Для меня было честью и привилегией сопроводить ее в последний путь», - рассказала принцесса Анна.

Она также поблагодарила всех, кто разделил с британской королевской семьей «это чувство потери». «Стать свидетелями любви и уважения, которые столь многие проявляют в эти дни, одновременно наполняет смирением и воодушевляет», - заявила она.

В комментариях к записи британцы выразили принцессе свои соболезнования, отметив, что их растрогали ее слова о матери и поведение после смерти Елизаветы.

«Когда я увидел, как принцесса Анна кланяется гробу матери, у меня заболело сердце», - отметил один из комментаторов.

Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с королевой.