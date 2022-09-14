В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
5 минут назад

Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне королевы

Алиса Селезнёва

Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна рассказала о том, что смогла разделить с матерью последние сутки ее жизни, чем растрогала британцев. Ее рассказ был опубликован в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), пишет «Газета.ru».

Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне королевы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей дорогой матери. Для меня было честью и привилегией сопроводить ее в последний путь», - рассказала принцесса Анна.

Она также поблагодарила всех, кто разделил с британской королевской семьей «это чувство потери». «Стать свидетелями любви и уважения, которые столь многие проявляют в эти дни, одновременно наполняет смирением и воодушевляет», - заявила она.

В комментариях к записи британцы выразили принцессе свои соболезнования, отметив, что их растрогали ее слова о матери и поведение после смерти Елизаветы.

«Когда я увидел, как принцесса Анна кланяется гробу матери, у меня заболело сердце», - отметил один из комментаторов.

Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с королевой.

13 сентября гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец на государственном катафалке, его встретили король Карл III, принцесса Анна, принц Эдуард и другие члены королевской семьи. Кроме того по маршруту транспортного средства выстроились обычные граждане, желающие отдать дань уважения покойной королеве. В соборе Святого Эгидия прошел молебен и публичное прощание с монархом.

В мире,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители