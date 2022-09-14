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1 час назад

Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Мир24иещё 2

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Нур-Султан, говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом
Фото: ReutersReuters

«В столичном аэропорту приземлился самолет председателя КНР, который прибыл в Казахстан с госвизитом», – сказано в релизе.

Китайский лидер посещает республику по приглашению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева. Лидеры двух стран обсудят перспективы укрепления казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание нескольких двусторонних документов. Отметим, что это первый зарубежный визит Си Цзиньпина с начала пандемии новой коронавирусной инфекции.

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