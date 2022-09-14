США и ЕС решили собрать саммит G7 по Африке и Латинской Америке

США и Евросоюз соберут саммит «Большой семерки» (G7) для реализации стратегии развития индустрии в странах Африки и Латинской Америки. Об этом решении заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

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Глава Еврокомиссии уточнила, что ЕС объединится с союзниками из Вашингтона и стран Группы семи для выполнения планов по инвестиционной стратегии в Африке и Латинской Америке.

«В этой связи мы с президентом США Джо Джо Байденом созовем встречу лидеров, чтобы пересмотреть и объявить о воплощении проектов для этих инвестиций», — добавила она.

По мнению фон дер Ляйен, будущее Европы зависит от «способности работать за пределами ядра демократического партнерства». Она напомнила о ранее обнародованном инвестиционном плане «Глобальный путь», предполагающем производство ряда вакцин в африканских странах.