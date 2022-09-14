Глава Еврокомиссии едет в Киев на переговоры с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется в Киев, чтобы встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее цитирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в ходе ежегодного отчета о работе Еврокомиссии перед депутатами Европарламента в Страсбурге фон дер Ляйен заявила, что российские санкции будут продлеваться до тех пор, пока экономика России «не будет разорвана».
«Я направляюсь сегодня на Украину, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским», — заявила глава Еврокомисси.