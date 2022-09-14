Глава Еврокомиссии едет в Киев на переговоры с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется в Киев , чтобы встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским . Ее цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе ежегодного отчета о работе Еврокомиссии перед депутатами Европарламента в Страсбурге фон дер Ляйен заявила, что российские санкции будут продлеваться до тех пор, пока экономика России «не будет разорвана».