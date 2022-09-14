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1 час назад

Глава Еврокомиссии анонсировала встречу с Зеленским

Lenta.ruиещё 1

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется в Киев, чтобы встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее цитирует РИА Новости.

Глава Еврокомиссии едет в Киев на переговоры с Зеленским
Фото: ReutersReuters

Ранее сообщалось, что в ходе ежегодного отчета о работе Еврокомиссии перед депутатами Европарламента в Страсбурге фон дер Ляйен заявила, что российские санкции будут продлеваться до тех пор, пока экономика России «не будет разорвана».

«Я направляюсь сегодня на Украину, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским», — заявила глава Еврокомисси.

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