Пока вы спали: "танковый кулак" в Европе и пересмотр антироссийских санкций

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National Interest: Западу грозит война на истощение

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В случае установки США и их союзниками потолка цен на российскую нефть может начаться «война на истощение» с Москвой. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Издание отмечает, что российские власти могут получить поддержку стран ОПЕК, которым невыгодно такое регулирование цен, а также перенаправить нефть на рынки Китая и Индии. В случае, если Россия не будет соблюдать ценовой потолок, это может спровоцировать экономическую войну на истощение между Москвой и Западом. А рост цен создаст «политическую головную боль» для президента США Джо Байдена в преддверии выборов.

США готовят «танковый кулак» в Европе

Власти США успешно реализуют проект создания «танкового кулака» на Украине и в Польше, чтобы помешать России помочь Китаю в случае начала американо-китайского противостояния. Об этом заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» израильский эксперт Яков Кедми.

«За пять лет они хотят создать там огромные танковые армии, вооруженные новейшими машинами, с новейшей артиллерией и большими ВВС с современными американскими самолетами (…) Это будет огромный кулак, чтобы угрожать России, если не удастся ее сломить, и удержать ее от вмешательства, когда начнется главная война США с Китаем», - констатировал он.

В Венгрии допустил пересмотр антироссийских санкций ЕС

Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил о возможности пересмотра осенью введенных Евросоюзом антироссийских санкций, так как наступят холода и «реальность постучится в двери». Его слова приводит ТАСС.

«Санкции спровоцировали нехватку энергии и значительный скачок цен [в Европе]. (…) Я в этом [вопросе] не являюсь оптимистом, однако пересмотра санкций можно ожидать осенью. (…) Все больше людей видят реальное положение дел», - отметил он.

Назван срок переориентации российских поставок газа на другие рынки

В случае введения ЕС «потолка» цен на газ Россия в течение трех-пяти лет способна перенаправить европейские поставки в другие страны. Об этом рассказал «Известиям» ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин.

По словам эксперта, именно за этот срок были ранее запущены такие проекты, как «Сила Сибири» и Амурский горно-химический комбинат. При этом поиск альтернативных рынков сбыта и переговоры о поставках уже ведутся.

«Новые перспективные направления в Китае, Пакистане и Индии позволят снизить зависимость от европейских клиентов», - отметил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне сегодня утром прогремело не менее пяти взрывов, предположительно из-за работы российских сил ПВО. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.