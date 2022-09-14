В Киргизии оценили обстановку на границе с Таджикистаном

Ситуация на одном из участков киргизско-таджикской границы, на котором в среду утром произошла перестрелка между военнослужащими двух стран, остается напряженной. Об этом проинформировала Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.
"По состоянию на 11:30 (08:30 мск - прим. ТАСС) 14 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Булак-Баши характеризуется как напряженная", - говорится в сообщении.
По данным погранведомства, на месте инцидента проходит встреча начальника областного управления ПС ГКНБ Киргизии по Баткенской области с начальником областного управления Погранвойск ГКНБ Таджикистана по Согдийской области. "Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, таджикская сторона периодически открывает огонь по позициям кыргызских пограничников. По состоянию на 11:30 пострадавших и раненных среди военнослужащих ПС ГКНБ нет", - отмечается в сообщении.
Пограничная служба ГКНБ Киргизии продолжает принимать меры "по прекращению огня и недопущению эскалации пограничного инцидента".
По версии киргизской стороны, таджикские пограничники 14 сентября проникли на неописанный участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и "заняли боевые позиции". В ответ на требование киргизских военнослужащих покинуть территорию они открыли огонь. Во время перестрелки, как сообщили в Пограничной службе Киргизии, таджикская сторона применяла минометы.