Названы причины перестрелки между Таджикистаном и Киргизией

Стали известны причины перестрелки между пограничниками Таджикистана и Киргизии. Как сообщает РИА Новости, в погранслужбе Таджикистана заявили, что огонь был открыт киргизской стороной «без каких-либо причин».

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В Киргизии же заявляют, что пограничники Таджикистана заняли позиции на несогласованном участке границы. Они проигнорировали требования покинуть место, после чего завязалась перестрелка. Бишкек отмечает, что обстановка остается напряженной — продолжаются переговоры в целях стабилизации ситуации.

Напомним, что утром 14 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.